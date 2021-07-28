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Spor

Judodaki temsilcimiz Mihael Zgank, final için Alman'la mücadele edecek

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde judoda Türkiye'yi temsil eden Mihael Zgank, yarı finale yükseldi.

DHA28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:18 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:18
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 5'inci gününde judoda Türkiye'yi temsil eden Mihael Zgank, yarı finale yükseldi.

90 kiloda mücadele eden milli sporcu Mihael Zgank, son 32 turunda Kübalı Ivan Felipeni Silva Morales'i; son 16 turunda ise ABD'li Colton Brown'u waza-ari puanıyla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Zgank, çeyrek finalde ise Hollanda'dan Noe van T End'i 3 shido ile mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Milli sporcu yarı finalde Alman Eduard Trippel ile finale kalmak için mücadele edecek. Yarı final karşılaşmaları, bugün saat 11.00'den sonra başlayacak.

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