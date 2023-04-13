İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2023 Perşembe / 23 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3281
  • EURO
    21,332
  • ALTIN
    1259.13
  • BIST100
    5182.42
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Julia Ituma'nın ölümü üzerine Novara takımından ilk açıklama geldi
Spor

Julia Ituma'nın ölümü üzerine Novara takımından ilk açıklama geldi

CEV Şampiyonalar Ligi yarı final rövanş maçında Eczacıbaşı ile karşılaşmak için Türkiye'ye gelen Igor Gorogonzola Novara takımında genç oyuncu Julıa Ituma kaldıkları otelin penceresinden düşüp hayatını kaybetti. İtalyan kulübü olay üzerine ilk açıklamasını yaptı.

IHA13 Nisan 2023 Perşembe 13:30 - Güncelleme:
Julia Ituma'nın ölümü üzerine Novara takımından ilk açıklama geldi
ABONE OL

İtalyan voleybol kulübü Igor Gorgonzola Novara, Üsküdar'da konakladıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 18 yaşındaki voleybolcu Julia Ituma'nın ölümüne ilişkin bir açıklama yaptı.

Igor Gorgonzola Novara, Eczacıbaşı ile karşılaştıkları ve 3-0 mağlup oldukları CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçının ardından, Üsküdar'da konakladıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 18 yaşındaki voleybolcu Julia Ituma'nın ölümüne ilişkin bir açıklama yayımladı. İtalyan kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Julia Ituma'nın zamansız ölümünü derin bir üzüntü ve şokla iletiyoruz. Günün ilk saatlerinde yaşanan trajedi ile ilgili Türk polisi soruşturmalarını devam ettiriyor. Julia'nın ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Kaybın şoku olan tüm kulüp ve üyeleri, soruşturmanın sonucunu beklerken konuyla ilgili saygılı bir sessizlik sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

  • ıgor gorgonzola novarra
  • julıa ıtuma
  • voleybol

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.