Julia Szczurowska: Eğer konu Beşiktaş ise ben her şeye varım

Geçen sezondan bu yana Beşiktaş'ta oynayan 24 yaşındaki oyuncu, sadece voleybol maçlarında forma giymekle kalmıyor, siyah-beyazlıların basketbol ve futbol branşlarında da takımı yalnız bırakmıyor.



Genç voleybolcu, ortaya koyduğu performans ve siyah-beyaz renklere tutkusuyla taraftarların en sevdiği oyuncuların başında geliyor.



Julia Szczurowska, Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde Beşiktaş aşkına, bireysel ve takımla hedeflerine ve Türkiye'deki yaşantısına dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın daha görünür olması ve daha iyi bir noktaya gelmesi için çalışacağını belirten Szczurowska, "Lige iyi başladığımızı düşünüyorum ama hala düzeltmemiz ve üstüne çalışmamız gereken noktalar var. Bu yüzden çalışmaya devam edeceğiz ve büyük takımlara karşı daha iyi oynamaya çalışacağız. Bu takımın her sene gelişmesini istiyorum. Burada olduğum süre boyunca savaştığımızdan ve takım ruhuna sahip olduğumuzdan emin olacağım. Daha çok fazla maça çıkmadık. Önümüzde hala çok önemli maçlar var. Bu maçlardan sonra ligde hangi pozisyonda olduğumuz daha da gün yüzüne çıkacaktır. Şu anlık sadece çalışmaya ve gelişmeye odaklıyız. Her maç daha iyisini yapacağımıza inanıyorum." diye konuştu.



Vodafone Sultanlar Ligi'nde büyük bir rekabet olduğundan bahseden siyah-beyazlı oyuncu, şunları kaydetti:



"VakıfBank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe gibi takımlar şu an dünyanın en iyilerinden ve bir futbol takımı gibi bütçeleri var. Çok fazla yetenekli oyuncuları var. Sahada olanlar, kenarda bekleyenler... Hepsi muhteşem. Kenardan ne kadar oyuncuyu sahaya soksalar da yine de çok iyi mücadele edeceklerdir. Bu takımlara yetişebilmemiz için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Takımı inşa etmemiz gerekiyor çünkü bu sene oyuncularımızla ilk senemiz. Açıkçası daha mütevazı bir takımda yer almak hoşuma gidiyor, bu hissi seviyorum. Diğer büyük takımlar bizi hafife alacakmış gibi hissediyorum ama zamanımız geldiğinde, daha da geliştiğimizde bu takımlara karşı kendimizi kanıtlayacağız."



"EĞER KONU BEŞİKTAŞ İSE BEN HER ŞEYE VARIM"

Julia Szczurowska, Beşiktaş'ta kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi.



"Bu kulüpte olmak senin için ne ifade ediyor?" sorusuna Szczurowska, Beşiktaş'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bildiğini dile getirerek, "Diğer branşlarda olduğu gibi voleybol takımını da geliştirip takımın daha da saygı görmesini sağlayabiliriz. Eğer konu Beşiktaş ise ben her şeye varım. Buranın gerçekten evim olduğunu hissedebiliyorum. Her günün tadını çıkarmaya çalışıyorum. Gelecekte ne olacağını göreceğiz ama şu an Beşiktaş için her şeyi yapmaya hazırım. Umarım daha çok taraftar maçlarımıza gelir çünkü onlara ihtiyacımız var. Her maç kanıtlamamız gereken şeyler var ve daha fazla insanın önünde oynamak bizim için daha güzel olacak." yanıtını verdi.

Polonyalı pasör çaprazı, Beşiktaş taraftarını çok sevdiğini vurgulayarak, "Bizi desteklemeleri gerçekten çok anlamlı. Maçlarımıza gelen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ta çok önemli bir takım ruhu var. Burada eğer takım için savaşıyorsan seni seveceklerdir. Bu yüzden çok mutlu hissediyorum. Benim benimsediğim ve saygı duyduğum değerleri onlar da aynı şekilde önemsiyor. Bu yüzden uyumlu olduğumuzu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.



"SADECE GÜN GÜN YAŞAMAYA VE KENDİME ODAKLANMAYA ÇALIŞIYORUM"

Gelecek hayallerinden bahseden Szczurowska, şöyle konuştu:

"Daha önce voleybol hakkında hedeflerim ve büyük hayallerim vardı. Biz Polonya'da şöyle deriz; eğer Tanrı'yı güldürmek istiyorsan ona planlarından bahset. Sadece gün gün yaşamaya ve kendime odaklanmaya çalışıyorum. Daha iyi bir oyuncu ve daha iyi bir insan olmak için kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bunlar benim temel hedeflerim. Her günden elimden geldiğince yararlanmaya ve eğlenmeye çalışıyorum. Bunun beni nereye götüreceğini göreceğim."

Türkiye'de günlük hayatının nasıl geçtiğini de anlatan genç voleybolcu, ülkede genel olarak pozitif deneyimler yaşadığını kaydederek, "Yeni bir ülkeye alışmak kolay değil, bu yüzden zorluk yaşadığım zamanlar oldu fakat Türkiye beni iyi karşıladı diyebilirim. Genel olarak pozitif bir deneyim yaşıyorum. Burada olmayı seviyorum. Türk mutfağı çok iyi, yemekleri seviyorum. Özellikle lahmacunu. Çok kaliteli et yemekleri var. Tatlılar da çok güzel fakat sporcular olarak tüketirken dikkatli olmalıyız. Türk mutfağını deneyimlemek için birçok farklı yemek yedim ve hepsini çok beğendim." şeklinde görüş belirtti.