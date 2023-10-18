Önce Dünya Kupası, daha sonra da Manchester City'de gösterdiği performansla tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken Julian Alvarez'e dev talip çıktı.

Sport'un haberine göre; Barcelona, Lewandowski'nin Suudi Arabistan'a olası transferi sonra yıldız ismin alternatifini belirledi. Katalan ekibi, City'nin genç yıldızı Julian Alvarez'i kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, Barcelona'nın 23 yaşındaki santrforu Dünya Kupası'ndan bu yana takip ettiği belirtilirken, sportif direktör Deco önderliğinde kısa zaman içinde girişimlere başlanabileceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 49 karşılaşmada toplamda 22 gole katkıda yapan Alvarez, bu sezona da hızlı başladı. Arjantinli golcü 13 karşılaşmaya çıkarken şimdiden 6 gol, 5 asistlik performansa ulaştı.

River Plate'den 21 milyon euro bonservis bedeli karşısında City'e transfer olan Alvarez'in kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.