İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2023 Çarşamba / 4 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,0188
  • EURO
    29,5963
  • ALTIN
    1759.85
  • BIST100
    7842.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Julian Alvarez'e dev talip!

Manchester City'nin yıldız ismi Julian Alvarez'e sürpriz bir talip çıktı. La Liga ekibi Barcelona, Julian Alvarez'i kadrosuna katmak istiyor.

18 Ekim 2023 Çarşamba 19:59 - Güncelleme:
Julian Alvarez'e dev talip!
ABONE OL

Önce Dünya Kupası, daha sonra da Manchester City'de gösterdiği performansla tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken Julian Alvarez'e dev talip çıktı.

Sport'un haberine göre; Barcelona, Lewandowski'nin Suudi Arabistan'a olası transferi sonra yıldız ismin alternatifini belirledi. Katalan ekibi, City'nin genç yıldızı Julian Alvarez'i kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, Barcelona'nın 23 yaşındaki santrforu Dünya Kupası'ndan bu yana takip ettiği belirtilirken, sportif direktör Deco önderliğinde kısa zaman içinde girişimlere başlanabileceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 49 karşılaşmada toplamda 22 gole katkıda yapan Alvarez, bu sezona da hızlı başladı. Arjantinli golcü 13 karşılaşmaya çıkarken şimdiden 6 gol, 5 asistlik performansa ulaştı.

River Plate'den 21 milyon euro bonservis bedeli karşısında City'e transfer olan Alvarez'in kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.