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Spor

Julian Nagelsmann ayrılığının asıl nedeni belli oldu

Bayern Münih'ten sürpriz şekilde ayrılan Julian Nagelsmann için yeni iddialar ortaya atıldı. Ayrılığın asıl nedeninin Bayer Leverkusen karşısında alınan yenilginin ardından tatile gitmesinin etkili olduğu kaydedildi.

Sporx2 Nisan 2023 Pazar 18:00 - Güncelleme:
Julian Nagelsmann ayrılığının asıl nedeni belli oldu
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Bayern Münih'te görevine sürpriz bir şekilde son verilen Julian Nagelsmann için yeni bir iddia öne sürüldü.

Kicker'in haberine göre, genç teknik adamın, Bayer Leverkusen karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından kayağa gitmesinin ayrılıkta etkili olduğu kaydedildi.

Nagelsmann'ın, Bayer Leverkusen karşısındaki mağlubiyetin ardından tatile gitmek yerine çalışmaya devam etmesi halinde kulüp yönetiminin tutumunun farklı olabileceği ifade edildi.

Öte yandan Thomas Tuchel'in Bayern Münih'ten gelen teklifi hemen kabul etmesinin de Nagelsmann'ı etkilediği aktarıldı. Tuchel'in teklifi reddetmesi durumunda Nagelsmann'ın görevinin başında kalabileceği belirtildi.

Tuchel'in, Bayern Münih'ten 21 Mart'ta teklif aldığı ve ertesi gün olumlu geri dönüş yaptığı kaydedildi. Bayern Münih'teki teknik direktör değişikliğinin de 24 Mart'ta açıklandığı hatırlatıldı.

Bayern Münih, Nagelsmann'ın ardından Tuchel yönetiminde çıktığı ilk maçta Borussia Dortmund'u 4-2 mağlup etmiş ve liderliğe yükselmişti.

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