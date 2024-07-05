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Spor

Julian Nagelsmann: Bu maçın final olduğunu düşünmüyorum

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, EURO 2024 çeyrek finalinde oynayacakları İspanya maçından öncesinde açıklamalarda bulundu.

AA5 Temmuz 2024 Cuma 01:20 - Güncelleme:
Julian Nagelsmann: Bu maçın final olduğunu düşünmüyorum
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Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde yarın İspanya ile yapacakları maçı "Erken final" olarak görmediğini söyledi.

Genç teknik adam, ev sahibi oldukları EURO 2024'ün çeyrek finalinde yarın Stuttgart Arena'da İspanya ile yapacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Karşılaşmanın "Erken final" olarak nitelendirilmesiyle ilgili Nagelsmann, "Ben bu maçın bir tür final olduğunu düşünmüyorum. Bir çeyrek final müsabakası." dedi.

Şampiyonluğa kadar ilerlemek istediklerini aktaran 36 yaşındaki teknik direktör, "Yarınki maçı kazanmak, yarı finaldeki takımlardan biri olmak istiyoruz. Evimizde Avrupa şampiyonu olmak gibi büyük bir hedefimiz var. Bence İspanya için de aynı şey geçerli. Onlar da şampiyon olmak istiyorlar. Yani sonunda yarın zor bir maç olacak. Her iki takım da topa sahip olma konusunda iyiler ve aynı zamanda karşı pres yapma konusunda da iyi özelliklere sahipler. En azından her iki takım da rakibin savunma hattı ve kalesi için büyük bir baskı kurabilme yeteneğine sahipler. Bakalım maç herkesin şu anda tahmin ettiği kadar ilginç olacak mı?" diye konuştu.

Eşit güçlerdeki iki takımın maçı olacağını anlatan Nagelsmann, "İki takım da eşit seviyede. Elbette ki bir sonraki tura geçmek istiyoruz. Bunun için her şeyimizi sahaya koyuyoruz. Ben pesimist biri değilim. Bu yüzden umarım bu maçı yarı finalin bir parçası olarak değerlendiririm." ifadelerini kullandı.

KAPTAN İLKAY: "TAKIMIN RUH HALİ HARİKA"

Takım kaptanı İlkay Gündoğan ise takımın ruh halinin harika olduğunu söyledi.

İspanya ile zorlu bir maç yapacaklarını aktaran Türk asıllı Alman futbolcu, "Çok zorlu bir maça hazırız. Ben eşit seviyede bir maç olduğunu düşünüyorum. Yarın turu geçmememiz için hiçbir neden yok." değerlendirmesinde bulundu.

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