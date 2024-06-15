İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2024 Cumartesi / 9 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,7878
  • EURO
    35,1602
  • ALTIN
    2457.99
  • BIST100
    10471.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Julian Nagelsmann: Bu sadece ilk adım

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, EURO 2024'ün ilk maçında İskoçya'yı 5-1'lik skorla yendikleri maçın ardından görüşlerini aktardı.

15 Haziran 2024 Cumartesi 01:41 - Güncelleme:
Julian Nagelsmann: Bu sadece ilk adım
ABONE OL

EURO 2024'ün açılış maçında İskoçya'yı 5-1 mağlup eden Almanya'da teknik direktör Julian Nagelsmann karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Maçtan önce bu skoru kabul edeceğini söyleyen Julian Nagelsmanni "Maçtan önce kesinlikle bu sonucu kabul ederdim. İlk 20 dakika çok etkileyiciydi. İlk goller çok iyiydi. İskoçların da etkilendiğini düşünüyorum. Kendimizi çok iyi gösterdik. İlkay'ın performansından da çok memnunum, çok iyiydi, her zaman pasa hazırdı. Birçok oyuncunun erken dönemde iyi performans göstermesi çok değerli. Jamal gerçekten güzel bir gol attı, Florian Wirtz de öyle. İlkay da bir golü hak etti." ifadelerini kulandı.

Durmadan devam etmeleri gerektiğini söyleyen Nagelsmann şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Bugün övgüleri sadece bir kişinin almaması harika. Bu iyi bir adımdı ama aynı zamanda sadece bir ilk. Devam etmek zorundayız. Genel olarak şu anda buna ihtiyacımız var. Macaristan maçı Çarşamba günü farklı olacak."

  • Julian Nagelsmann
  • Almanya Milli Takım
  • EURO 2024

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.