11 Kasım 2025 Salı
Spor

Julian Nagelsmann: Wirtz'in etki yaratması kolay değil

Julian Nagelsmann, Liverpool'da eleştirilere maruz kalan Florian Wirtz'in, takımın istikrarsız yapısı nedeniyle etkisini göstermekte zorlandığını ifade etti.

11 Kasım 2025 Salı 18:48
Julian Nagelsmann: Wirtz'in etki yaratması kolay değil
ABONE OL

Liverpool'da zor günler geçiren Florian Wirtz'e Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'dan destek geldi.

Julian Nagelsmann, düzenlediği basın toplantısında Wirtz'i savunurken, Liverpool teknik direktörü Arne Slot'u da eleştirdi.

"ETKİ YARATMASI KOLAY DEĞİL"

Liverpool'un istikrarsız bir dönemden geçtiğini belirten Alman çalıştırıcı, "Kulüp genel olarak geçen yıla göre bu sezon o kadar istikrarlı değil. Takımda kendine yer edinmek artık çok daha zor. City maçına bakarsanız, 90 dakika boyunca daha kötü olan taraf Liverpool'du. Bu yüzden Wirtz'in önemli bir etki yaratması kolay değil." dedi.

"GOL ATMAK İSTEMİYORLARMIŞ GİBİ"

Son olarak genç teknik adam, "Liverpool, Wirtz'e yardımcı olabilir. Onun yarattığı pozisyonları gole çevirmiyorlar. Sanki attığı paslardan gol atmak istemiyorlarmış gibi görünüyor... Bu da işin bir gerçeği." sözlerini sarf etti.

PERFORMANSI

Bu sezon Liverpool ile 16 maçta forma giyen 22 yaşındaki yıldız, 3 asistlik performans sergiledi. Wirtz, Premier Lig'de ise henüz skora katkıda bulunamadı. Alman yıldız, sezon başında Bayer Leverkusen'den 125 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

Popüler Haberler
