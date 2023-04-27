Julian Nagelsmann'a Tottenham tavsiyesi

Avusturya Milli Takım Teknik Direktörü Ralf Rangnick, Bayern Münih'ten ayrılan Julian Nagelsmann ile ilgili konuştu.

Rangnick, Julian Nagelsmann'ın Tottenham'a gitmesini tavsiye etti.

Deneyimli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Tottenham birçok yönden ilginç bir kulüp. Şu anda dünyanın en modern ve güzel stadyumlarından birine sahipler. Antrenman tesisleri de aynı şekilde çok iyi. Onun için çok ilginç bir hikaye olabilir." dedi.

Ayrıca, "Tottenham'da hemen 1., 2. veya üçüncü sırada sezonu bitirmeniz istenmez. Bu yüzden burada ona daha çok sabır gösterilir." ifadelerini kullandı.

İngiliz ekibi Tottenham bu sezon Premier Lig'de çıktığı 32 resmi maçta 16 galibiyet,5 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 53 puan ile 7. sırada yer alıyor.