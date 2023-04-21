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Spor

Julian Nagelsmann'dan Chelsea'ye kötü haber

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin teknik direktörlük için görüştüğü Julian Nagelsmann ile anlaşamadığı ileri sürüldü.

21 Nisan 2023 Cuma 18:57 - Güncelleme:
Julian Nagelsmann'dan Chelsea'ye kötü haber
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Teknik direktör arayışlarına devam eden Chelsea'de yeni bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea, Julian Nagelsmann ile anlaşamadı.

Habere göre, Chelsea ile 3 görüşme gerçekleştiren Alman çalıştırıcının masadan kalktığı belirtildi.

Londra ekibinin de bu karara saygı duyduğu ve yeni alternatiflere yöneleceği ifade edildi.

Julian Nagelsmann, Bayern Münih'teki kötü sonuçların ardından görevine son verilmişti.

NAGELSMANN'IN BAYERN MÜNİH KARNESİ

Bu sezon Bayern Münih'in başında 37 resmi maça çıkan Julian Nagelsmann, 27 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak maç başına 2.38 puan ortalaması yakaladı.

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