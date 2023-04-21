Julian Nagelsmann'dan Chelsea'ye kötü haber

Teknik direktör arayışlarına devam eden Chelsea'de yeni bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea, Julian Nagelsmann ile anlaşamadı.

Habere göre, Chelsea ile 3 görüşme gerçekleştiren Alman çalıştırıcının masadan kalktığı belirtildi.

Londra ekibinin de bu karara saygı duyduğu ve yeni alternatiflere yöneleceği ifade edildi.

Julian Nagelsmann, Bayern Münih'teki kötü sonuçların ardından görevine son verilmişti.

NAGELSMANN'IN BAYERN MÜNİH KARNESİ

Bu sezon Bayern Münih'in başında 37 resmi maça çıkan Julian Nagelsmann, 27 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak maç başına 2.38 puan ortalaması yakaladı.