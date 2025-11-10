İSTANBUL 22°C / 14°C
Spor

Julian Nagelsmann'dan Leroy Sane açıklaması: Daha iyisini yapmalı

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, kadroya yeniden dahil edilen Leroy Sane hakkında açıklamalarda bulundu. Nagelsmann açıklamasında 'Onun profilinde bir oyuncuda olması gereken her şeye sahip, bu yüzden bir şans daha alıyor. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de performansını artırdı ama yine de daha iyisini yapması gerekiyor.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ10 Kasım 2025 Pazartesi 16:16 - Güncelleme:
Julian Nagelsmann'dan Leroy Sane açıklaması: Daha iyisini yapmalı
Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, yeniden milli takıma davet ettiği Galatasaraylı Leroy Sane ile ilgili konuştu.

"HALA İSTEDİĞİM GİBİ DEĞİL"

Nagelsmann, "Hala ondan beklediğim rakamlara ulaşamadı." dedi. Sözlerine devam eden 38 yaşındaki genç teknik adam, "Mesele profil meselesi, onun gibi 6-7 oyuncu daha olsaydı milli takıma çağrılması daha zor olurdu." diye konuştu.

"SANE İLE GÖRÜŞTÜK"

Alman teknik adam, "Leroy ile çok iyi bir görüşme yaptık. Ondan ne istediğimi biliyor. Burada kendini kanıtlamak için çok fazla şansı yok. Bunu ona açıkça söyledim. Leroy, her şeyi yapabilen bir oyuncu. Sadece elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyor." sözlerini sarf etti.

"DAHA İYİSİNİ YAPMALI"

Nagelsmann, "Onun profilinde bir oyuncuda olması gereken her şeye sahip, bu yüzden bir şans daha alıyor. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de performansını artırdı ama yine de daha iyisini yapması gerekiyor." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 15 maçta süre bulan Leroy Sane, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

