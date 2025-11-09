Sezon başında kulübü Bayern Münih başta olmak üzere pek çok önemli takımdan teklif almasına rağmen Galatasaray'a imza atan Leroy Sane, milli formadan uzaklaşma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Sane'nin G.Saray'a transferini, "Artık Bundesliga ve diğer üst düzey Avrupa liglerinden biraz daha düşük seviyede bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını yapması gerekiyor" ifadeleriyle eleştiren Julian Nagelsmann, u dönüşü yapmak zorunda kaldı. Hem ligde hem Devler Ligi arenasında farkını göstermeyen başlayan Sane, kadroya alındı.

İYİ BİR İLETİŞİM KURDUK

Yıldız futbolcuyla temasta kaldıklarını söyleyen Nagelsmann, "Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki iyi performansıyla takıma çağrılmayı kesinlikle hak etti. Sane ile çok iyi bir iletişim kurduk" diye konuştu. Öte yandan Alman basınından bavarianfootballworks G.Saraylı yıldız için şu haberi paylaştı: "Bayern Münih'in eski yıldızı G.Saray formasıyla da yerini aldı. Bu yılki iki çağrıda kadro dışı kalmıştı ancak Nagelasmann onun form tutmaya başladığını gördü. Leroy ihtiyaç duyulan bir oyuncu olduğunu gösterdi.

POTANSİYELİMİ GÖSTEREMEDİM

G.Saray'da kilit bir oyuncu haline gelen Sane, 2026 Dünya Kupası'nda ilk 11'de boy gösterebilmek için güçlü performans sergilemeli." Sane de Welt'e verdiği röportajda, "Belirli bir stili olan bir hücumcuyum. Potansiyelimi her zaman istikrarlı bir şekilde ortaya koyamadım. Üstelik pek çok tanımayan insanın kibirli diye yorumladığı bir karakterim var. Bunun adı özgüvendir. Benim için önemli olan yakın çevremdeki insanların fikirleri. Duygusal iniş ve çıkışlara aşinayım" diye konuştu.