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Spor

Julian Nagelsmann'dan Xabi Alonso'ya Bayern Münih uyarısı

Bayern Münih ile sürpriz bir şekilde yolları ayrılan ve şu anda Alman Milli Takımı'nı yöneten Julian Nagelsmann, ismi Münih ekibiyle ile anılan Xabi Alonso'ya uyarıda bulundu.

23 Şubat 2024 Cuma 19:02 - Güncelleme:
Julian Nagelsmann'dan Xabi Alonso'ya Bayern Münih uyarısı
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Bayern Münih'te başarılı bir performans gösterirken aniden takımdan gönderilen ve şu anda Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Julian Nagelsmann önemli açıklamalarda bulundu.

"BAYERN'DE SÜRE VERMİYORLAR"

Alman basınından Der Spiegel'e açıklamalarda bulunan Julian Nagelsmann adı son zamanlarda Bayern Münih ile anılan Xabi Alonso'ya uyarıda bulundu.

Bayern Münih'te bir şeyler başarmak için süre verilmediğini söyleyen Julian Nagelsmann şu ifadeleri kullandı:

"Bazı kulüpler size zaman tanıyor. Jürgen Klopp, Liverpool ile şampiyon olmak için tam 5 sezon harcadı. Pep Guardiola, Manchester City ile Şampiyonlar Ligi'ni tam 7 sezon sonra kazandı fakat Bayern Münih'te bir şeyler başarabilmeniz için size yeterli süre verilmiyor."

Ayrılık dönemi içinde sürekli karar vericilerle konuşma halinde olduğunu söyleyen Nagelsmann, "Karar vericilerle iyi bir ilişkiniz varsa bunun da bir faydası olmaz. En kötü senaryoyla nasıl başa çıkacağımızı hep birlikte tartıştık. Ama sonra her şey farklı gelişti." ifadelerini kullandı.

  • Julian Nagelsmann
  • Bayern München
  • Xabi Alonso

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