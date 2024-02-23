Bayern Münih'te başarılı bir performans gösterirken aniden takımdan gönderilen ve şu anda Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Julian Nagelsmann önemli açıklamalarda bulundu.

"BAYERN'DE SÜRE VERMİYORLAR"

Alman basınından Der Spiegel'e açıklamalarda bulunan Julian Nagelsmann adı son zamanlarda Bayern Münih ile anılan Xabi Alonso'ya uyarıda bulundu.

Bayern Münih'te bir şeyler başarmak için süre verilmediğini söyleyen Julian Nagelsmann şu ifadeleri kullandı:

"Bazı kulüpler size zaman tanıyor. Jürgen Klopp, Liverpool ile şampiyon olmak için tam 5 sezon harcadı. Pep Guardiola, Manchester City ile Şampiyonlar Ligi'ni tam 7 sezon sonra kazandı fakat Bayern Münih'te bir şeyler başarabilmeniz için size yeterli süre verilmiyor."

Ayrılık dönemi içinde sürekli karar vericilerle konuşma halinde olduğunu söyleyen Nagelsmann, "Karar vericilerle iyi bir ilişkiniz varsa bunun da bir faydası olmaz. En kötü senaryoyla nasıl başa çıkacağımızı hep birlikte tartıştık. Ama sonra her şey farklı gelişti." ifadelerini kullandı.