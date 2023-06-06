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Spor

Julien Nagelsmann, PSG ile anlaşmak üzere

Son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'i çalıştıran teknik direktör Julien Nagelsmann'ın Fransız ekibi PSG ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi.

6 Haziran 2023 Salı 20:15 - Güncelleme:
Julien Nagelsmann, PSG ile anlaşmak üzere
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Fransa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmasına rağmen oynattığı oyunla eleştirilerin odağı olan Christophe Galtier'in görevine son veren PSG, Alman çalıştırıcı Julian Nagelsmann ile görüşmelerde sona geldi.

Fransız medyasında çıkan haberlere göre, bir süredir Nagelsmann ile görüşmelerine devam eden Paris Saint-Germain yönetiminin Alman çalıştırıcıyı Paris'e davet ettiği belirtildi.

İki taraf arasında şu ana kadar yapılan görüşmelerin olumlu gittiği aktarıldı.

Uzun süredir PSG ile görüşen Nagelsmann'ın bu süreçte Chelsea ve Tottenham'dan gelen teklifleri geri çevirdiği ifade edildi.

Julian Nagelsmann son olarak Bayern Münih'i çalıştırmış, Mart 2023'de görevine son verilmişti.

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