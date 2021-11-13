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Spor

Julio Cesar Ribas: Türkiye her açıdan bizden daha iyiydi

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. haftasında A Milli Futbol Takımımıza 6-0 mağlup olan Cebelitarık'ın teknik direktörü Julio Cesar Ribas, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

DHA13 Kasım 2021 Cumartesi 22:40 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 22:40
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FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9'uncu hafta maçında A Milli Takım, Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Cebelitarık Teknik Direktörü Julio Cesar Ribas, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı Türkiye'yi tebrik eden Julio Cesar Ribas, "Öncelikle Türkiye'yi tebrik etmek istiyorum. Çok haklı bir galibiyet aldılar. Bizden daha üstünlerdi. Bir soru işareti olarak kafamda kalacak nokta, kırmızı kart pozisyonuydu. En azından benim olduğum açıdan direkt kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum. Ancak sahada bizden üstün olan bir Türkiye vardı. 11'e 11 oynansaydı skoru ne kadar değiştirirdi, onu bilemeyiz. Sonuçta Türkiye her açıdan bizden daha iyiydi. Ancak ufak bir nokta olarak ona değinmek istedim" ifadelerini kullandı.

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