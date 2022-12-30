Julius Randle ve Immanuel Quickley'nin rekorları New York Knicks'e yetmedi

Knicks, takımda iki üst düzey performansa rağmen yine mağlubiyet alarak üst üste 5. maçından da yenik ayrılmış oldu.
San Antonio Spurs'te Keldon Johnson, 30 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Ev sahibi ekipte Romeo Langford da 23 sayıyla kariyer rekoru kırdı.
SONUÇLAR
NBA'e 6 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder: 121-113
Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 135-126
Boston Celtics-Los Angeles Clippers: 116-110
Toronto Raptors-Memphis Grizzlies: 106-119
San Antonio Spurs-New York Knicks: 122-115
Dallas Mavericks-Houston Rockets: 129-114