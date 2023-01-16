Julius Randle'dan 42 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, Detroit Pistons'ı 117-104 yenerek rakibine karşı galibiyet serisini 11 maça çıkardı.

Knicks'te Julius Randle 42 sayı ve 15 ribaunt ile oynadı ve takımına galibiyeti getiren oyuncu oldu.

Pistons'ta Saddiq Bey ve Jaden Ivey, 21'er sayı kaydetti.

SONUÇLAR:

NBA'e 8 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:



Chicago Bulls-Golden State Warriors: 132-118

Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 121-100

Detroit Pistons-New York Knicks: 104-117

Brooklyn Nets-Oklahoma City Thunder: 102-112

San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 119-132

Denver Nuggets-Orlando Magic: 119-116

Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 140-123

Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers: 112-113