Julius Randle'dan 42 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, Detroit Pistons'ı 117-104 yenerek rakibine karşı galibiyet serisini 11 maça çıkardı.
Knicks'te Julius Randle 42 sayı ve 15 ribaunt ile oynadı ve takımına galibiyeti getiren oyuncu oldu.
Pistons'ta Saddiq Bey ve Jaden Ivey, 21'er sayı kaydetti.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:
Chicago Bulls-Golden State Warriors: 132-118
Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 121-100
Detroit Pistons-New York Knicks: 104-117
Brooklyn Nets-Oklahoma City Thunder: 102-112
San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 119-132
Denver Nuggets-Orlando Magic: 119-116
Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 140-123
Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers: 112-113