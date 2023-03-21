Julius Randle'ın 57 sayısı galibeyete yetmedi! Minnesota, Knicks'i mağlup etti

Julius Randle'ın 57 sayı kaydettiği maçta Knicks, Minnesota'ya yenildi
Batı Konferansı'nda 8. sırada yer alan Minnesota Timberwolwes, deplasmanda Doğu Konferansı'nın 5'si New York Knicks'i 140-134'lük skorla geçti. Minnesota'da Taurean Prince 35 sayı ve 5 ribaundla oynarken, Mike Conley de 24 sayı ve 11 asist ile mücadele etti. New York'ta ise Julius Randle'ın 57 sayı, 4 ribaundu ve Jalen Brunson'un 23 sayı, 10 asisti yeterli olmadı. Bu sonuçla Minnesota 36. galibiyetine ulaşırken, Knicks toplamda 31. mağlubiyetini aldı.
NBA'de gecenin toplu sonuçları şöyle:
Charlotte Hornets: 115 - Indiana Pacers: 109
Philadelphia 76ers: 105 - Chicago Bulls: 109
New York Knicks: 134 - Minnesota Timberwolves: 140
Houston Rockets: 108 - Golden State Warriors: 121
Memphis Grizzlies: 112 - Dallas Mavericks: 108
Utah Jazz: 128 - Sacramento Kings: 124