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  • Julius Randle'ın 57 sayısı galibeyete yetmedi! Minnesota, Knicks'i mağlup etti
Spor

Julius Randle'ın 57 sayısı galibeyete yetmedi! Minnesota, Knicks'i mağlup etti

NBA takımlarından New York Knicks, yıldız oyuncusu Julius Randle'ın 57 sayı attığı mücadelede Minnesota Timberwolwes'e 140-134 mağlup oldu.

AA21 Mart 2023 Salı 10:13 - Güncelleme:
Julius Randle'ın 57 sayısı galibeyete yetmedi! Minnesota, Knicks'i mağlup etti
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Julius Randle'ın 57 sayı kaydettiği maçta Knicks, Minnesota'ya yenildi

Batı Konferansı'nda 8. sırada yer alan Minnesota Timberwolwes, deplasmanda Doğu Konferansı'nın 5'si New York Knicks'i 140-134'lük skorla geçti. Minnesota'da Taurean Prince 35 sayı ve 5 ribaundla oynarken, Mike Conley de 24 sayı ve 11 asist ile mücadele etti. New York'ta ise Julius Randle'ın 57 sayı, 4 ribaundu ve Jalen Brunson'un 23 sayı, 10 asisti yeterli olmadı. Bu sonuçla Minnesota 36. galibiyetine ulaşırken, Knicks toplamda 31. mağlubiyetini aldı.

NBA'de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 115 - Indiana Pacers: 109

Philadelphia 76ers: 105 - Chicago Bulls: 109

New York Knicks: 134 - Minnesota Timberwolves: 140

Houston Rockets: 108 - Golden State Warriors: 121

Memphis Grizzlies: 112 - Dallas Mavericks: 108

Utah Jazz: 128 - Sacramento Kings: 124

  • Julius Randle
  • new york knicks

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