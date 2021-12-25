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Spor

Junior Caiçara: 1 puandan kimse mutlu değil

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Başakşehir'de Junior Caiçara, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

25 Aralık 2021 Cumartesi 21:36 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 21:36
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Medipol Başakşehir'in tecrübeli savunma oyuncusu Junior Caiçara, Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Caiçara, "Maçın zorluğunu biliyorduk. İyi bir rakibe karşı oynadık. Alınan 1 puandan kimse mutlu değil. Ancak oyunumuz umut veriyor." dedi.

"NWAKAEME'Yİ İSTEMEZDİM"

Nwakaeme'nin maçta oynamaması ile ilgili gelen soruya gülerek, "Anthony Nwakaeme'yi rakip olarak görmek istemezdim. Çok hızlı ve beni zorlayabilecek bir oyuncu. İyi ki oynamadı, Tanrı'ya şükürler olsun." sözleriyle cevap verdi ve konuşmasını noktaladı.

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