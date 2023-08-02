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Spor

Junior Messias'tan Beşiktaş taraftarını üzecek haber

Beşiktaş'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan Junior Messias'tan siyah-beyazlı ekibe kötü haber geldi. Yıldız oyuncunun ailevi nedenlerle İtalya'da kalmak istediği ve bu sebeple Beşiktaş'a hayır diyeceği öğrenildi.

2 Ağustos 2023 Çarşamba 18:57 - Güncelleme:
Junior Messias'tan Beşiktaş taraftarını üzecek haber
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Beşiktaş'a transfer gündeminde yer alan Milanlı Junior Messias'tan kötü haber geldi. Yıldız isim kariyerine İtalya'da devam etmek istiyor.

İTALYA'DA KALMAK İSTİYOR

İtalyan basınında yer alan haberde, Brezilyalı futbolcunun Beşiktaş'a hayır demeye hazırlandığı aktarıldı. Brezilyalı futbolcunun Milan'dan Beşiktaş'a transfer olan Ante Rebic ile aynı yolu izlemeyeceği vurgulandı.

Messias'ın ailevi nedenlerden dolayı kariyerine İtalya'da devam etmek istediği öne sürüldü.

TORINO İSTEKLİ

32 yaşındaki futbolcuya İtalya'dan en çok ilgi gösteren takımın ise Torino olduğu ifade edildi. Torino'nun Messias için istekli olduğu ve bu transfer için son güne kadar bekleyebileceği iddia edildi.

JUNIOR MESSIAS KİMDİR?

Milan ile sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Junior Messias, kariyerinde daha önce; Cruzeiro, Casale, Chieri, Gozzano, Crotone formaları giydi.

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