Juraj Kucka ocak ayında Trabzonspor'dan ayrılıyor
Trabzonspor'da geride kalan 12 haftada beklentilerin uzağında kalan Juraj Kucka ile ara transferde yolların ayrılması bekleniyor.
Alınan bilgilere göre bordo mavili yönetim, Kucka’nın menajeri ile görüşüp ‘Oyuncuna takım bul’ dedi.
Yıllık garanti 2 milyon 250 bin Euro alan Slovak oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı. Gelen bilgilere göre sezon başında Katar ekibi Al Sadd, Trabzonspor’dan Kucka’yı istedi ancak bu talep geri çevrildi. Nedeni ise bu transfere Teknik Direktör Ünal Karaman’ın onay vermemesiydi.
Karaman takımda kalmasını istediği Kucka’yı geride kalan 12 haftada 2 kez 11’de oynattı. Kucka 285 dakika sahada kaldı.
(KaradenizGazetesi)
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