Juraj Kucka, Parma ile anlaşmaya çok yakın

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Trabzonspor’un 31 yaşındaki Slovak orta saha oyuncusu Juraj Kucka, İtalya’nın Parma takımına bir adım uzakta.

İtalyan basını, daha önce Seria A’nın Genoa ve Milan kulüplerinde de oynayan futbolcunun birkaç gün içerisinde Parma ile üç buçuk yıllık sözleşme imzalamaya çok yakın olduğunu yazdı.

Bordo-mavili kulüp yetkilileri, 7 Ocak’ta yaptıkları açıklamada, alacakları gerekçesiyle FIFA’ya başvuran Kucka’ya 450 bin euroluk ödeme gerçekleştirildiğini ve sorunun ortadan kaldırıldığını açıklamıştı.

Savunmasını da güçlendirmek isteyen Parma’nın ilk tercih olarak Sampdoria’dan Jacopo Sala’ya teklif götüreceği öğrenildi. Buna alternatif olarak iki isim daha belirleyen Parma, Fiorentina’da forma giyen Vincent Laurini ve Palermo’da forma giyen Andrea Rispoli üzerinde duruyor.