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Juraj Kucka'dan Trabzonspor'a kötü haber! Kucka 3-6 hafta sahalardan uzak kalacak

Trabzonspor'da milli takımda sakatlanan Juraj Kucka 3-6 hafta süreyle sahalardan uzak kalacak.

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Trabzonspor'da milli takımda sakatlanan Juraj Kucka 3-6 hafta süreyle sahalardan uzak kalacak.

İşte resmi siteden yapılan açıklama:

Oyuncumuz Juraj Kucka’nın ülkesi Slovakya’nın deplasmanda oynadığı Çek Cumhuriyeti maçında yaşadığı sakatlıkla ilgili milli takım doktorlarının yapmış olduğu tetkiklerde sağ karın bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş, 3-6 hafta süreyle sahalardan uzak kalabileceği sağlık ekibimize bilgi olarak verilmiştir.

Hafta sonu Trabzon’a gelecek olan oyuncumuzla ilgili sağlık ekibimiz tarafından detaylı tetkikler yapılacak ve iyileşme süreciyle ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

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