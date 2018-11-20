Juraj Kucka'ya Serie A'dan talip çıktı

Slovak oyuncu Juraj Kucka, yüksek maliyeti ve düşük performansı nedeniyle Bordo-Mavili kulüpte istenmiyor...

MİLAN'DAN GELDİ

Milan'dan Trabzonspor'a transfer olan tecrübeli oyuncuyu İtalya Ligi kulüplerinden Torino'nun yakından takip ettiği ve devre arasında Karadeniz ekibinin kapısını çalacağı bildirildi.

1 ASİSTİ VAR

Kucka bu sezon Trabzon'da büyük bir düşüş yaşıyor. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 7 lig ve 1 Türkiye Kupası maçında forma giydi. Kucka'nın 8 maçta sadece 1 asisti bulunuyor.

(A Spor)