Juraj Kucka'ya Serie A'dan talip çıktı
Fırtına'da gözden düşen Juraj Kucka, Ocak ayında ayrılabilir. Slovak futbolcu ile İtalya Serie A ekiplerinden Torino yakından ilgileniyor.
Slovak oyuncu Juraj Kucka, yüksek maliyeti ve düşük performansı nedeniyle Bordo-Mavili kulüpte istenmiyor...
MİLAN'DAN GELDİ
Milan'dan Trabzonspor'a transfer olan tecrübeli oyuncuyu İtalya Ligi kulüplerinden Torino'nun yakından takip ettiği ve devre arasında Karadeniz ekibinin kapısını çalacağı bildirildi.
1 ASİSTİ VAR
Kucka bu sezon Trabzon'da büyük bir düşüş yaşıyor. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 7 lig ve 1 Türkiye Kupası maçında forma giydi. Kucka'nın 8 maçta sadece 1 asisti bulunuyor.
(A Spor)
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