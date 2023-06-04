Jurgen Kloop'tan transfer harekatı

James Milner, Naby Keita ve Oxlade Chamberlien'in takımdan ayrılması , Thiago'nun ise sık sık sakatlanması nedeniyle merkeze transfer düşünen Liverpool, Brighton forması giyen Arjantinli orta saha Mac Allister ile anlaşma noktasına geldi.

İngiliz basınında geçen haberlere göre, geride bıraktığımız sezonda Premier Lig'de çıkış yakalayan ve 12 gol atan Mac Allister, yeni sezonda Liverpool forması giyecek. Arjantin ile Dünya kupası kazanma başarısıda gösteren 24 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de oynadığı son maçta da taraftarla vedalaşmıştı.

Liverpool,Bellingham transferinde saf dışı kalması sonrası ilk önceliği olarak belirlediği Mac Allister için Brighton Hove Albion'a yaklaşık 60 milyon sterlin ödemesi bekleniyor.

THURAM VE KONE LİSTEDE

Geçtiğimiz günlerde sportif direktörlük görevine getirdiği Jorg schmadtke önderliğinde transfer çalışmalarına start veren İngiliz ekibi, Borussia Mönchengladbach forması giyen Manu Kone ve Nice forması giyen Khephren Thuram ile ilginiyor.

21 yaşındaki Manu Kone Alman ekibiyle bu sezon 31 maçta 1 gol 1 asist sergilerken, Thuram ise Nice formasıyla çıktığı 48 maçta 2 gol 8 asist kaydetti.