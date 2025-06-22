Jurgen Klopp: Florian Wirtz transferi inanılmaz olacak

Eski Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, Bayer Leverkusen'den Liverpool'a transfer olan Florian Wirtz hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Alman teknik adam, "Bu inanılmaz olacak, bundan eminim. Liverpool geçen sezon zaten mükemmel bir takımdı. Böyle bir kadroyu güçlendirmek şampiyon olduktan sonra zordur ama Wirtz ile bunu başardılar," dedi.

Wirtz, Liverpool'a 125 milyon avro bonservis ve 15 milyon avro bonusla transfer olmuştu. Klopp, genç yıldızın Premier Lig'de büyük etki oluşturacağına inanıyor.