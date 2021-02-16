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Spor

Jürgen Klopp'tan Manchester City itirafı

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak Leipzig maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Klopp, Manchester City ile olan 13 puanlık farkın kapatılmasının zor olduğunu belirtti.

16 Şubat 2021 Salı 00:06 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 00:06
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Ligdeki kötü sonuçların ardından takımdan ayrılacağı dedikoduları çıkan ve taraftarların "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" pankartıyla destek olduğu Alman teknik adam, "Söylentileri ve pankartı duydum. Gerek yoktu ama hoşuma gitti. Çok güzel bir afiş. Şu anda özel bir desteğe ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

Ligdeki kötü gidişat sonrası istifa edebileceğine yönelik iddialar ve annesini kaybetmesiyle ilgili olarak Klopp, "Araya ihtiyacım yok. Tabii ki olanlardan etkileniyoruz ama benim için endişelenmenize gerek yok." ifadelerini kullandı.

"FARKI KAPATABİLMEK ZOR"

Jürgen Klopp, Leicester City'ye kaybedilen maç sonrası yaptığı açıklamada, lider Manchester City ile olan 13 puanlık farkın kapatılmasının zor olduğunu belirtirken "Dürüst olmak gerekirse bu yıl aradaki farkı kapatabileceğimizi sanmıyorum." şeklinde konuşmuştu.

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