İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2021 Cuma / 24 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8712
  • EURO
    10,2925
  • ALTIN
    500.975
  • BIST100
    1401.46
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jürgen Klopp'tan Manchester City'e övgü: Avrupa'nın en iyisi
Spor

Jürgen Klopp'tan Manchester City'e övgü: Avrupa'nın en iyisi

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, pazar günü Manchester City ile oynayacakları maçın öncesinde açıklamalarda bulundu.

1 Ekim 2021 Cuma 18:12 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 18:12
ABONE OL

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Manchester City ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Manchester City'nin PSG ile oynadığı maçı izlediğini belirten Klopp, "Manchester City sıra dışı bir futbol takımı. PSG'ye yenildiler ama maçı izledim, gerçekten iyi oynadılar. Sadece şansları değerlendiremediler ve PSG de gol buldu. Ancak PSG'yi nasıl domine ettiklerini düşünürsek, bu onların seviyesini gösteriyor." dedi.

City'nin Avrupa'nın en iyi takımı olduğunu kaydeden Alman hoca, "City ile her sezon oynamak özel bir durum. En iyi futbolunuzu oynamalısınız ki bir şansınız oldu. Şu anda muhtemelen Avrupa'nın en iyi takımı konumundalar." ifadelerini kullandı.

Liverpool ile Manchester City, 3 Ekim Pazar TSİ 18:30'da kozlarını paylaşacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.