İSTANBUL 3°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2021 Çarşamba / 6 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0077
  • EURO
    8,4601
  • ALTIN
    403.104
  • BIST100
    1548.12
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jurgen Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü dolu sözler
Spor

Jurgen Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü dolu sözler

Leipzig - Liverpool maçındaki gösterdiği başarılı performansla 'maçın adamı' seçilen Ozan Kabak hakkında, teknik direktörü Jurgen Klopp'tan övgü geldi.

AA17 Şubat 2021 Çarşamba 12:39 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 12:39
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın Leipzig karşısındaki performansı, teknik direktör Jurgen Klopp'u mutlu etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağında Almanya temsilcisi Leipzig'i 2-0 yendikleri maçtan sonra Ozan Kabak'la ilgili soruyu yanıtlayan Klopp, "Schalke 04'te uzun zaman geçirdikten sonra takımda yeniydi ama duruşu iyiydi. Performansından çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Kaleci Alisson'a çok fazla iş düşmediğini belirten deneyimli teknik adam, tüm takımın performansının kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde bir İngiltere takımının formasını giyen ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçen Ozan Kabak ise maç sonu açıklamasında "Takımda yeni ve genç bir oyuncuyum. Burada çok yıldız futbolcu var. Uyum sağlamak için biraz zamana ihtiyacım var. Daha iyi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Leipzig karşısında çok iyi oynadıklarını ve kazanmayı hak ettiklerini aktaran milli futbolcu, "Rakibimiz çok iyi bir takım ve Bundesliga'da ikinci sırada ama oyunu iyi kontrol ettik. İlk yarıda güzel fırsatlar yakaladık, ikinci yarıdaki hatalarıyla da golleri bulduk." değerlendirmesini yaptı.

Liverpool'un Twitter hesabı üzerinden yapılan "Performansıyla Leipzig maçının adamı kim olur?" oylamasında Ozan Kabak, takım arkadaşları Curtis Jones, Muhammed Salah ve Trent Alexander-Arnold'ı geride bırakarak "Maçın adamı" seçilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.