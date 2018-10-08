Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Jürgen Klopp'tan Uluslar Ligi açıklaması! 'Bence dünyanın en saçma turnuvası'

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, Uluslar Ligi hakkında konuştu ve turnuvanın saçma olduğunu söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, Uluslar Ligi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

0-0 biten Manchester City maçının ardından konuşan Klopp, ''Çocuklar şimdi malesef gidip Uluslar Ligi maçları yapacaklar. Uluslar Ligi dünyanın en saçma turnuvası. Umarım sağlıklı bir şekilde geri dönerler. Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde onlara ihtiyacımız var.'' sözlerini kullandı.

Takımın son durumunu da değerlendiren Alman teknik adam, ''Eğer biri bana sezon başında 8 maçta 20 puan toplayacağımızı söyleseydi hadi beyler 9. maçı oynayalım derdim.'' şeklinde konuştu.

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Birinci Balkan Savaşı´nın başlaması - Tarihte bugün 8 Ekim 1912

Birinci Balkan Savaşı´nın başlaması - Tarihte bugün 8 Ekim 1912

Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi

Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA