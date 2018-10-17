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Justin William Duff, Galatasaray'da

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Kanadalı milli oyuncu Justin William Duff ile anlaşma sağladı.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki oyuncu  ile yarın gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanacak.

Türkiye'de daha önce Arkas Spor forması da giyen Duff, geçen sezonu  Polonya temsilcisi Stocznia Szczecin'de geçirdi.

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