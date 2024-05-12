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Spor

Juventus, 1 puanı son dakikada kurtardı!

İtalya Serie A'nın 36'ncı haftasında Juventus ile Salernitana 1-1 berabere kaldı.

12 Mayıs 2024 Pazar 21:23 - Güncelleme:
Juventus, 1 puanı son dakikada kurtardı!
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İtalya Serie A 36. hafta maçında Juventus ile Salernitana karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Salernitana'nın golü 27. dakikada Niccolo Pierozzi ile gelirken, Juventus golü 90+1'de Adrien Rabiot ile buldu.

Juventus'ta milli oyuncu Kenan Yıldız, karşılaşmaya 77. dakikada dahil oldu. Bu sonuçla birlikte puanını 67 yapan Juventus, Şampiyonlar Ligi potasında yer almaya devam etti. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Salernitana puanını 16 yaptı.

Ligin bir sonraki maçında Juventus, Bologna deplasmanına gidecek. Salernitana, evinde Hellas Verona'yı ağırlayacak.

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