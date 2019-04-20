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Juventus 5 hafta kala şampiyon

Ve İtalya'da şampiyon Juventus! Serie A'nın 33. haftasında sahasında Fiorentina'yı konuk eden Juventus, rakibini 2-1 yenerek bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

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Juventus'a şampiyonluğu getiren goller, 37. dakikada Alex Sandro ve 53. dakikada kendi kalesine Pazella'dan geldi.

ÜST ÜSTE 8. ŞAMPİYONLUK!

Juventus, böylece üst üste 8. şampiyonluğunu kazandı. İtalyan ekibi, bu şampiyonlukla Avrupa'nın 5 büyük liginde en uzun süren şampiyonluk serisinin de rekorunu kırmış oldu. Bir önceki rekor, üst üste 7 şampiyonluk ile Olimpik Lyon'a aitti.

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