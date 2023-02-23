Juventus, Angel Di Maria ile turladı

UEFA Avrupa Ligi play off turunda Nantes ile Juventus, Fransa'da karşılaştı.

1-1 sona eren ilk maçın rövanşını 3-0 kazanan Juventus turu atlayan taraf oldu.

Maçta goller; 5., 20. ve 78. dakikalarda Angel Di Maria'dan geldi.

18. DAKİKADA EKSİK KALDI



Nantes'da Pallois, 18. dakikada ceza sahasında elle oynayarak penaltıya sebebiyet verdi ve kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

Dİ MARİA'NIN PERFORMANSI YÜKSELİYOR



Maçta 3 gol ile yıldızlaşan Di Maria, son iki lig maçında da 1 gol ve 1 asistle takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı.

20:45 seansında sonuçlar

Diğer taraftan UEFA Avrupa Ligi'nde 20:45 seansında oynanan diğer maçların sonuçları şöyle;

Midtjylland 0-4 Sporting*

Monaco 2-3 Bayer Leverkusen (Uzatmalar)

PSV 1-0 Sevilla*

Avrupa Ligi eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.