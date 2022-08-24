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Spor

Juventus, Arkadiusz Milik'te mutlu sona ulaştı

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Arkadiusz Milik ile ve kulübü Marsilya ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 19:45 - Güncelleme:
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Serie A'nın köklü kulüplerinden Juventus, forvet arayışları sonlandırıyor.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; Barcelona'nın Hollandalı golcüsü Memphis Depay ile Marsilya'nın Polonyalı forveti Arkadiusz Milik arasında kalan Juventus, tercihini Milik'ten yana kullandı. Memphis Depay için Barcelona ile bir türlü anlaşma sağlayamayan İtalyan devinin, Milik için hem Marsilya ile hem de oyuncu ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Haberde; Juventus'un kiralık olarak kadrosuna katacağı Polonyalı golcü için Marsilya'ya 2 milyon euro ödeyeceği ve sezon sonu için 8 milyon euroluk satın alma maddesinin de sözleşmede yer aldığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Marsilya ile 37 resmi maça çıkan Milik, 20 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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