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Spor

Juventus, Barcelona'nın Memphis Depay teklifini reddetti

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Juventus'a Alvaro Morata karşılığında Memphis Depay'ı takas etme teklifine İtalyan takımdan onay çıkmadı.

31 Aralık 2021 Cuma 20:37 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 20:42
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Barcelona'nın, bonservisi Atletico Madrid'de olan ve İtalyan devi Juventus'ta kiralık olarak forma giyen Alvaro Morata'yı transfer etmek istediği ve Morata'nın takımdan ayrılmasına izin vermeleri için Juventus'a, Memphis Depay'ı önerdiği iddia ediliyordu. Ancak İtalyan ekibinden Memphis Depay'a onay çıkmadı.

Football Italia'da yer alan habere göre Barcelona, Juventus'ta kiralık olarak forma giyen Morata'nın kontratını üstlenmek için İtalyan kulübüne Memphis Depay'ı önerdi. Ancak İtalyan ekibinin teknik direktörü Massimiliano Allegri, takıma klasik bir santrafor takviyesi istemesi ve Depay'ın sık sık sakatlanması nedeniyle bu teklife onay vermedi.

Hollandalı yıldız futbolcu bu sezon Katalan ekibiyle 21 maça çıktı ve 8 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

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