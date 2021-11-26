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Spor

Juventus bin pişman! Merih Demiral için sürpriz karar

Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, performansıyla İtalya'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Juventus'un efsanelerinden Mastropasqua, Merih Demiral'in gönderilmesinin hata olduğunu ifade etti. Öte yandan satın alma opsiyonunu kullanma ihtimali düşük olan Atalanta'da milli oyuncunun sezon sonu Juventus'a geri dönmesi bekleniyor.

star.com.tr26 Kasım 2021 Cuma 22:38 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 22:38
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Geçtiğimiz yaz transfer döneminde İtalya Serie A takımlarından Juventus'un Atalanta'ya kiraladığı Merih Demiral, başarılı performansıyla gündem olmaya devam ediyor. Merih Demiral'in satın alma opsiyonunun yüksek olması nedeniyle Atalanta'nın alma ihtimali düşük görünürken, milli oyuncunun Juventus'a dönmesi bekleniyor.

"JUVENTUS, MERİH DEMİRAL'I TUTMALIYDI"

Tuttojuve'ye konuşan eski Juventus efsanelerinden Giorgio Mastropasqua, Merih Demiral'in Atalanta'ya gönderilmesinin yanlış olduğunu belirtirken, "Juventus, Merih'i tutmalıydı." ifadelerini kullandı.

MERİH DEMİRAL, JUVENTUS'A GERİ DÖNEBİLİR

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Atalanta'ya kiralanan Merih Demiral'in satın alma opsiyonunun 28 milyon euro olması nedeniyle siyah-mavili ekibin opsiyonu kullanarak milli oyuncuyu kadrosuna katması zor gözüküyor. Atalanta'nın satın alma opsiyonunu kullanmaması durumunda Merih Demiral, sezon sonu Juventus'a geri dönecek.

MERİH DEMİRAL'İN PERFORMANSI

Bu sezon Atalanta forması ile 11 maça çıkan Merih Demiral, 1 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu. Milli oyuncu, 8 maçta ilk 11'de başlarken, 3 maçta ise yedek kulübesinde görev bekledi. Genç defans, bu sezon Atalanta'da sakatlığı nedeniyle 2 maçı kaçırdı. Merih Demiral'in forma giydiği maçlardan sadece birini kaybeden Atalanta, milli oyuncunun oynamadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

star.com.tr

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