Serie A'da, Şampiyonlar Ligi'nde ve İtalya Kupası'nda alınan kötü sonuçların ardından Thiago Motta'yla yollarını ayıran Juventus, Igor Tudor yönetiminde sezonu en iyi şekilde tamamlamayı hedefliyor.

Ligi ilk dörtte tamamlayıp Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen siyah-beyazlı ekip gelecek sezonun da kadro planlamasını sürdürüyor.

Juventus'ta takımdan ayrılacak oyuncular netleşmeye başladı. Tuttosport'ta yer alan haberde Fenerbahçe'de forma giyen Filip Kostic'in bu isimlerden biri olduğu ve İtalyan ekibinin bonservis için 4 milyon euro talep edeceği belirtildi.

Haberde, Fenerbahçe ile Juventus arasında ilk temasların başladığı, sarı-lacivertlilerin yakın zamanda oyuncunun menajeriyle de görüşeceği ifade edildi.

Kostic'in Fenerbahçe'ye bonservisiyle transfer olması halinde sözleşmesinin bir yılı opsiyonlu üç yıllık olacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 29 maça çıkan Kostic 2 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.