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Spor

Juventus, bu sezon ilk galibiyetini aldı

İtalya Serie A'nın 5. haftasında Spezia ile mücadele eden Juventus, rakibini 3-2 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

22 Eylül 2021 Çarşamba 21:31 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 21:31
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İtalya Serie A'nın 5. haftasında Juventus, deplasmanda Spezia ile karşı karşıya geldi. Alberto Picco Stadı'nda oynanan mücadeleyi Torino ekibi 3-2'lik skorla kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren goller, 28. dakikada Kean, 66. dakikada Chiesa ve 72. dakikada de Ligt kaydetti. Spezia'nın gollerini ise 33. dakikada Gyasi ile 49. dakikada Antiste kaydetti.

Bu sonucun ardından ligdeki ilk galibiyetini alan Juventus, puanını 5 yaptı ve 12. sıraya yerleşti. Spezai ise 3. kez sahadan yenilgiyle ayrılırken 4 puanda kaldı.

Serie A'nın 6. haftasında Juventus evinde Sampdoria'yı konuk edecek, Spezia ise Milan ile karşılaşacak.

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