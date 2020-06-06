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Spor

Juventus Cengiz Ünder için harekete geçti

İtalya Ligi Serie A takımlarından Juventus, milli oyuncu Cengiz Ünder için harekete geçti.

06 Haziran 2020 Cumartesi 19:34 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 19:34
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İtalya Serie A devi Juventus, milli futbolcumu Cengiz Ünder'in peşinde. İtalyan basınının haberine göre siyah - beyazlılar, Cengiz Ünder için flaş bir takas teklifinde bulunacak. Juventus'un, Cengiz transferi için Roma'ya Cristian Romero'yu önereceği iddia edildi.

Genoa'da kiralık olarak forma giyen Romero'nun, teknik direktör Maurizio Sarri'nin planlarında bulunmadığı ve bu transferde kullanılacağı ifade edildi.

GELECEK HAFTA GÖRÜŞME

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin gelecek hafta Roma CEO'su Guido Fienga ile bir görüşme yapacağı ve bu görüşmede anlaşma zemini hazırlayacağı belirtildi.

Bu sezon sakatlıkla boğuşan 22 yaşındaki Cengiz Ünder, toplamda 20 resmi maça çıkabildi ve 3 gol kaydetti.

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