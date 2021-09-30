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Spor

Juventus Chelsea'yi tek golle devirdi

Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. maçında Juventus, son şampiyon Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.

30 Eylül 2021 Perşembe 00:38 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 00:38
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Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Juventus, son şampiyon Chelsea'yi konuk etti.

Allianz Stadı'nda oynanan maçı Juventus 1-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken ev sahibi Juventus ikinci yarıya golle başladı. Bernardeschi'nin asistiyle Federico Chiesa 46'da topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamayınca Juventus, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Juventus 6 puana yükseldi ve grupta liderliğe yükseldi. Chelsea ise 3 puanda kaldı.

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