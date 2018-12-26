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Juventus, deplasmanda Atalanta ile 2-2 berabere kaldı

İtalya Serie A'nın 18. haftasında lider Juventus, Cristiano Ronaldo'nun sonradan oyuna girip gol attığı maçta deplasmanda Atalanta ile 2-2 berabere kaldı.

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İtalya Serie A'nın 18. haftasında Atalanta, sahasında Juventus'u konuk etti. Bu sezon ligde deplasmanda oynadığı tüm maçları kazanan Juventus, Atalanta karşısında 2-2 berabere kaldı ve ilk kez puan kaybetti.
 
Atalanta'nın gollerini 24 ve 56. dakikalarda Duvan Zapata atarken Juventus'un golleri 2. dakikada kendi kalesine Dijimsiti ve 78. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi.
 
Oyuna 65. dakikada dahil olan Ronaldo, takımına 1 puan getiren golü atarken bu sezon üst üste 7. deplasman golünü kaydetti.
 
Öte yandan Juventus'ta Bentancur, 53. dakikada ikinci sarı kartının ardından kırmızı kart görerek oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.
 
Bu sonucun ardından Juventus, 50 puan ile liderliğini sürdürürken Atalanta, 25 puan ile 7. sırada yer aldı.

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