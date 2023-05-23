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Spor

Juventus deplasmanda farklı mağlup oldu!

Serie A'nın 36. haftasında deplasmanda Empoli'ye konuk olan Juventus rakibine 4-1'lik skorla mağlup oldu.

23 Mayıs 2023 Salı 00:05 - Güncelleme:
Juventus deplasmanda farklı mağlup oldu!
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İtalya Serie A'nın 36. haftasında Juventus, deplasmanda Empoli'ye konuk oldu.

Carlo Castellani Stadı'nda oynanan maçı Empoli 4-1 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Maç öncesi 10 puanı silindiği açıklanan Juventus'un karşılaşma boyunca sergilediği performans alınan kararın takım üzerindeki etkisini birebir gösterdi. 18'de Caputo ile öne geçen Empoli, 21'de Luperto ile farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı önde tamamladı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Empoli 48'de yine Caputo ile farkı üçe çıkardı. 85'de Chiesa farkı ikiye indirse de 90+4'te Piccoli'nin golü skoru 4-1 olarak belirledi.

Juventus'un bu mağlubiyet ve 10 puan silme cezası sonrası puanı 59'da kalırken haftayı da 7. sırada tamamladı. Empoli ise bu galibiyetle 42 puana yükseldi.

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