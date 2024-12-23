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Spor

Juventus deplasmanda güldü

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Thiago Motta'nın ekibi Juventus deplasmanda Alessandro Nesta'nın yönetimindeki Monza'yı 2-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

23 Aralık 2024 Pazartesi 01:05 - Güncelleme:
Juventus deplasmanda güldü
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İtalya Serie A'nın 17. haftasında Thiago Motta'nın ekibi Juventus deplasmanda Alessandro Nesta'nın yönetimindeki Monza'yı 2-1 mağlup etti.

U-Power Stadyumu'nda oynanan mücadelede Juventus'un gollerini 14. dakikada Weston McKennie ve 39. dakikada Nico Gonzalez kaydetti.

Monza'nın golünü ise 22. dakikada Samuele Birindelli kaydetti.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte ligdeki namağlup ünvanını koruyan Juventus, 4 maçlık beraberlik serisini noktaladı ve puanını 31'e yükseltti.

Ligin son sırasında bulunan Monza ise 10 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Juventus evinde Fiorentina'yı ağırlarken, Monza deplasmanda Parma ile karşılaşacak.

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