Juventus deplasmanda Spezia'yı 2 golle yendi

Serie A'nın 23. haftasında Spezia ile Juventus karşı karşıya geldi. Stadio Alberto Picco'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Juventus, 2-0'lık skorla kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Moise Kean ve 66. dakikada Angel Di Maria kaydetti.

Üst üste 3. galibiyetini alan Juventus, puanını 32'ye yükseltti. Son 5 maçta 1 puan alabilen Spezia, 19 puanda kaldı.

Juventus, gelecek hafta derbide Torino'yu ağırlayacak. Spezia ise Udinese deplasmanına gidecek.

JUVENTUS'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

İtalya Serie A'da bu sezon şu ana kadar 23 karşılaşmaya çıkan Juventus, bu maçlardan 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 32 puanla 7. sırada yer aldı.