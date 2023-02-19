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Spor

Juventus deplasmanda Spezia'yı 2 golle yendi

Juventus, İtalya Serie A'nın 23. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Spezia'yı Moise Kean ve Angel Di Maria'nın golleriyle 2-0 yendi.

19 Şubat 2023 Pazar 23:10 - Güncelleme:
Juventus deplasmanda Spezia'yı 2 golle yendi
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Serie A'nın 23. haftasında Spezia ile Juventus karşı karşıya geldi. Stadio Alberto Picco'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Juventus, 2-0'lık skorla kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Moise Kean ve 66. dakikada Angel Di Maria kaydetti.

Üst üste 3. galibiyetini alan Juventus, puanını 32'ye yükseltti. Son 5 maçta 1 puan alabilen Spezia, 19 puanda kaldı.

Juventus, gelecek hafta derbide Torino'yu ağırlayacak. Spezia ise Udinese deplasmanına gidecek.

JUVENTUS'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

İtalya Serie A'da bu sezon şu ana kadar 23 karşılaşmaya çıkan Juventus, bu maçlardan 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 32 puanla 7. sırada yer aldı.

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