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Spor

Juventus, derbiyi tek golle kazandı

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Juventus, derbi maçında Torino'yu 1-0 mağlup etti. Juventus'un tek golü Locatelli'den geldi.

AA2 Ekim 2021 Cumartesi 22:26 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 22:26
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında Juventus, derbi mücadelesinde Torino'yu deplasmanda 1-0 yendi.

Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan derbi mücadelesinde, sezona kötü giriş yapan ve ligde üst sıralara yaklaşmaya çalışan Juventus, orta sıralardaki ezeli rakibi Torino ile karşılaştı.

Maçın ilk yarısında iki takım da karşılıklı pozisyonlar bulsa da gol sesi çıkmadı.

Karşılaşmanın son anlarına girilirken Juventus, Torino üzerindeki baskısını arttırdı. 86. dakikada Manuel Locatelli, siyah-beyazlı takımın maçı kazanmasını sağlayan golü attı.

Ezeli rakibi Torino'yu deplasmanda Locatelli'nin golüyle 1-0 yenen Juventus, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlı takım, puanını 11'e yükseltti ve 8. basamağa çıktı.

Haftayı puansız kapatan Torino ise 8 puanla 11. sırada kaldı.

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