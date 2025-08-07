İSTANBUL 30°C / 24°C
  • Juventus, Douglas Luiz'in bonservisini belirledi
Spor

Juventus, Douglas Luiz'in bonservisini belirledi

İtalyan ekibi Juventus, istikrarsız bir performans ortaya koyan Douglas Luiz için kararını verdi. Torino ekibi 27 yaşındaki oyuncuyu satış listesine ekledi.

7 Ağustos 2025 Perşembe 09:04
Juventus, Douglas Luiz'in bonservisini belirledi
Juventus, Brezilyalı orta saha oyuncusu Douglas Luiz ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. 27 yaşındaki futbolcu için belirlenen bonservis bedeli 40 milyon avro. Luiz, Torino'da geçirdiği sezonda istikrarsız performanslar sergileyerek ilk 11'deki yerini kaybetti.

İtalyan basınında çıkan habere göre, geçen yıl büyük beklentilerle kadroya katılan Luiz, teknik direktörün sistemine tam olarak uyum sağlayamadı ve çoğunlukla yedek kaldı. Juventus, bu transferden zarar etmek istemiyor ve fiyat konusunda geri adım atmıyor.

