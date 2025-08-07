Juventus, Douglas Luiz'in bonservisini belirledi

Juventus, Brezilyalı orta saha oyuncusu Douglas Luiz ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. 27 yaşındaki futbolcu için belirlenen bonservis bedeli 40 milyon avro. Luiz, Torino'da geçirdiği sezonda istikrarsız performanslar sergileyerek ilk 11'deki yerini kaybetti.

İtalyan basınında çıkan habere göre, geçen yıl büyük beklentilerle kadroya katılan Luiz, teknik direktörün sistemine tam olarak uyum sağlayamadı ve çoğunlukla yedek kaldı. Juventus, bu transferden zarar etmek istemiyor ve fiyat konusunda geri adım atmıyor.