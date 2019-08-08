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Juventus, Dybala'yı Tottenham'a satmaktan vazgeçti

Juventus, adı yaz transfer döneminde Avrupa'nın dev kulüpleri ile anılan yıldız futbolcusu Paulo Dybala'yı satmama kararı aldı.

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Juventus, takım ile yollarını ayırması gündemde olan Paulo Dybala'nın transferine ilişkin son noktayı koydu.

BBC'de yer alan habere göre Juventus, adı Tottenham Hotspur, Manchester United gibi İngiliz kulüpleri ile anılan 25 yaşındaki Arjantinli yıldızı satmama kararı aldı.

Juventus'un, transfer gündemlerinde olan Romelu Lukaku'nun Inter ile anlaşmasının ardından Paulo Dybala'yı satmama yönünde karar verdiği belirtiliyor.

2015 yılında 40 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus'a transfer olan Dybala, İtalyan ekibinin formasını giydiği 182 maçta, 78 gol, 30 asistlik bir performans sergiledi.

25 yaşındaki Arjantinli yıldız, Juventus ile 4 Serie A, 3 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. 

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