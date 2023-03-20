Juventus evinde Inter'i tek golle devirdi

Seria 27. hafta maçında Juventus, sahasında Inter ile karşı karşıya geldi.

Stadio Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Juventus 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 23. dakikada Filip Kostic kaydetti.

Inter'de milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Inter ligde üst üste 2. mağlubiyetini aldı. Juventus ise üst üste 2. kez kazandı.

Alınan bu sonucun ardından Inter 50 puanda kaldı ve lider Napoli'nin 21 puan gerisine düştü. Juventus ise puanını 41'e çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Hellas Verona'yı konuk edecek. Inter ise Fiorentina'yı ağırlayacak.