Juventus, evinde Milan ile berabere kaldı

AA 20 Eylül 2021 Pazartesi 00:43 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 00:43

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin 4. haftasında Juventus, konuk ettiği Milan ile 1-1 berabere kaldı.

Torino'da Juventus'un stadı Allianz'da oynanan müsabakada, ligde bu sezon ilk üç maçında hiç galip gelemeyen Juventus ile sezona üç maçta üç galibiyetle başlayan Milan kozlarını paylaştı.

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi takım, 4. dakikada Alvaro Morata'nın golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı, Juventus'un üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı 76. dakikada Milan, Hırvat golcüsü Ante Rebic ile skorda 1-1 eşitliği sağladı.

Mücadelede başka gol olmayınca Juventus ile Milan, 1-1 berabere kaldı ve iki takım da birer puana razı oldu.

Bu sonuçla Juventus'un ligde galibiyet hasreti devam etti. Siyah-beyazlı takım, 4. maçında 2. beraberliğini alırken, 2 puanla 18. sırada yer aldı.

Konuk Milan ise bu sezonki ilk puan kaybını yaşarken, 10 puanla 2. basamakta yer buldu.

Ligin 4. haftasında oynanan bir diğer maçta, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki rakiplerinden Lazio, konuk ettiği Cagliari ile 2-2 berabere kaldı.

